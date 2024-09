Cuba l’accusa del governo | Senza embargo Usa Pil in crescita dell’83% E’ un crimine contro l’umanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Stando ai calcoli delno l’statunitense ha provocato danni all’economia dell’isola per almeno 5 miliardi di dollari. Il dato va rapportato ad un Pil che vale complessivamente 25 miliardi, in proporzione è come se l’Italia subisse un danno di 400 miliardi. La stima, contenuta nel Rapporto sue relativa al periodo compreso tra il 1 marzo 2023 e il 29 febbraio 2024, è stata presentata dal ministro delle Relazioni estere dell’Avana, Bruno Rodríguez Parrilla e rappresenta un aumento di 189,8 milioni rispetto a quella precedente. Nel rapporto si stima anche che, se non ci fosse stato l’, il Pilno sarebbe potuto crescere di circa l’8% nel 2023. Questo mentre l’isola è invece alle prese con una drammatica crisi economica e sociale, esacerbata dalle conseguenze della pandemia sull’industria del turismo .