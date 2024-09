Coppa Davis 2024 Flavio Cobolli al debutto contro il Belgio? Gli azzurri possono già volare a Malaga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Secondo indella fase a gironi della fase finale diper i campioni in carica dell’Italia: i ragazzi di Filippo Volandri hanno iniziato la loro avventura nella competizione alla Unipol Arena di Bologna battendo per 2-1 il Brasile non senza difficoltà, con la vittoria stentata in tre ore e quaranta di Matteo ArnaldiThiago Monteiro e la sconfitta del doppio Bolelli/VavassoriMatos/Melo. Italia che affronterà ilin un confronto che potrebbe già spedire con due giorni d’anticipo glialle Final 8 di. Infatti battendo per 3-0 la formazione guidata da Steve Darcis, l’indi domenical’Olanda diventerebbe dirimente solo in ottica primo posto. Un secondo tie che è sicuramente alla portata dell’Italia.