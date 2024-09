Plus Innovation Bari | Inn-Salute soluzioni tecnologiche al Forum del Mediterraneo in Sanità 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) - Innovazione tecnologica, una grande opportunità per il rilancio dellanel Sud con un focus sulla Telemedicina penitenziaria, 12 settembredi, azienda leader nel settore dei sistemi informativi avanzati, annuncia la propria partecipazione all'8^delin, una tavola rotonda per rilanciare il servizio sanitario del Sud Italia, puntando sull'innovazione tecnologica nel campo medico. Il, che si terrà apresso Villa Romanazzi Carducci dal 18 al 20 settembre prossimi, riunisce esperti, professionisti ed aziende del settore sanitario per discutere temi quali: sicurezza del paziente, risk management e responsabilità professionale, con un focus sulle tecnologie emergenti che stanno trasformando il panorama sanitario, anche in ambito carcerario.