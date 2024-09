Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC – pronostico formazioni notizie dalle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’ultimo El Trafico della campagna 2024 della Major League Soccer (MLS) potrebbe determinare il primo posto nella Western Conference: domenica 15 settembre i Losospitano i LosFC al Dignity Health Sports Park. Al momento, isono quattro punti sopra il LAFC per il primo posto nella West, nonostante abbiano perso il precedente incontro con il St Louis City, 2-1, mentre i Black and Gold hanno pareggiato 0-0 con gli Houston Dynamo lo scorso fine settimana. Il calcio di inizio di Los– LosFC è previsto alle 4:30 del mattino Anteprima della partita Los– LosFC a che punto sono le dueLosUn solo punto sabato sarebbe sufficiente aiper prenotare il loro posto nei playoff della MLS Cup per la seconda volta in tre anni.