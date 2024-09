Carcere di Poggioreale il Garante Ciambriello lancia l’allarme | Serve lo psicologo di base

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl detenuto B.D. deldi, originario del Mali, affetto da grave sofferenza psichica, è divenuto noto ai fatti di cronaca dopo aver staccato il dito ad un altro ristretto. Il suo Magistrato di riferimento, della Procura di Torre Annunziata, da giorni ha emesso un provvedimento di misura alternativa al, al fine di applicare una misura di sicurezza provvisoria presso un S.P.D.C. (Servizio psichiatrico di Diagnosi e Cura), oppure presso altra struttura psichiatrica adeguata. “In questi giorni, in qualità dicampano dei detenuti, durante una mia visita a, ho trovato il detenuto ancora in, steso a terra in una cella. La misura alternativa predisposta dal magistrato non è stata ancora applicata. Non si trovano S.P.D.C.