Bergamo completata la raccolta straordinaria degli ingombranti | da venerdì su prenotazione

(Di giovedì 12 settembre 2024). Sono state circa 50 le persone impegnate nella giornata di giovedì 12 settembre nelle operazioni dirifiuti(400 ore di lavoro). I mezzi di Aprica hanno raccolto altre 100 tonnellate di, con l’ausilio di 35 mezzi, impiegati per ladei rifiuti e la pulizia delle strade. Il Servizio straordinario, messo in campo per rispondere all’emergenza con laa bordo strada dei rifiuti(attivato già dal pomeriggio di lunedì 9 settembre), si è così completato.13 settembre i mezzi di Aprica interverranno in mattinata nellaultimi rifiuti a bordo strada. I cittadini delle vie e aree coinvolte dall’evento estremo del 9 settembre, sono invitati a non depositare più glia bordo strada ma ad avvalersi del servizio discrivendo all’indirizzo mail ambienteverdemobilita@comune.