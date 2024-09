Pronti partenza… al via il nuovo anno scolastico del Liceo Manzoni di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024). Ci siamo! Domani, 12 settembre, ilriaprirà le sue porte per accogliere gli studenti delle classi prime e quinte, mentre venerdì sarà la volta delle seconde, terze e quarte. Ut semper, la giornata sarà inaugurata da un intervento istituzionale del dirigente, Adele Vairo, seguito dal saluto del Presidente del Consiglio d’Istituto, dott. Giovanni Mastroianni. Anche quest’ilha in serbo molte attività pensate per favorire un ambiente di apprendimento inclusivo e rispettoso, che risponda sempre meglio alle esigenze educative del momento. In particolare, le classi prime affrontersubito un tema di grande importanza: il bullismo e il cyberbullismo.