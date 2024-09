Pareggio nel duello TV tra Trump e Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sarà realmente in grado di cambiare la campagna elettorale il dibattito tenutosi ieri sera a Filadelfia tra Donald? Bisognerà vedere. Sicuramente la candidata dem godrà adesso per qualche giorno di un’attenzione mediatica positiva in seguito all’endorsement, arrivatole dalla cantante Taylor Swift pochi minuti dopo la conclusione del confronto televisivo. Tuttavia è difficile ritenere che questo dibattito sarà in grado di imprimere delle svolte eclatanti alla campagna elettorale. Certo, il sondaggio della Cnn dà come chiara vincitrice la(63% a 37%). Tuttavia, a ben vedere, la situazione è forse un po' più complessa. La strategia della candidata dem è principalmente stata quella di provocare l’avversario per spingerlo a delle reazioni sopra le righe.