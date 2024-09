Liguria | sarà sfida Orlando-Bucci e Renzi si schiera con c sinistra**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – Andreasvicola con i cronisti alla Camera sulla candidatura a sorpresa del sindaco di Genova, Marco. “Oggi non dico nulla”. Ma il candidato presidente del centrosinistra si ferma a lungo a parlare con la segretaria Elly Schlein alla buvette a Montecitorio. La scelta del centrodestra arriva inaspettata. “fino a pochi giorni fa diceva che non avrebbe tradito il patto di fiducia con i genovesi. Alla faccia della coerenza”, si rimarca nei capanelli dem. Una mossa a sorpresa che viene bollata come “mossa della disperazione. Erano incartati e ora rischiano di perdere non solo la regione, ma pure il comune di Genova”. E una mossa soprattutto che accelera i movimenti nel campo del centrosinistra: dopo una giornata di silenzio, Iv annuncia l’addio al sindaco.