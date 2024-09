La verità di Boccia sul forfait dell’intervista da Bianca Berlinguer | Non volevo politica o gossip I retroscena e il veto sui 3 argomenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Ho subito percepito chiaramente che non c’era l’intenzione di ascoltare la, ma piuttosto di trasformare tutto in un dibattito politico e in“. Maria Rosariagiustifica così la sua rinuncia alla partecipazione a È sempre Cartasu Rete 4. Racconta, come ormai di consueto tramite Instagram, il confronto conavvenuto nei camerini della trasmissione a pochi minuti dall’inizio della diretta e anche a puntata in corso. Due ore, scrive, “in cui sono stata trattenuta nel camerino dalla insistente e reiterata volontà di farmi partecipare alla trasmissione e quindi contro la mia volontà di andare via“.