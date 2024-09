Inter Sky | Dumfries vicino al rinnovo Ingaggio da 4 milioni a stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’fa passi in avanti verso ildi Denzel. Come riporta Sky Sport, la società nerazzurra e l’esterno olandese – in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 – sono vicine a trovare l’intesa per il prolungamento contrattuale. Il calciatore dovrebbe percepire undi circa 4di euro a. C’è quindi ottimismo per l’accordo definitivo. Con la maglia dell’ha collezionato 100 presenze in Serie A, con 10 gol e 17 assist. La sua avventura in nerazzurro è destinata a continuare., Sky: “alda 4” SportFace.