Fermati con 60mila euro di oro rubato | arrestati e rimpatriati dall’Italia in 24 ore

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due giovani albanesi, entrambi 25enni e con precedenti penali, sono statie espulsinel giro di 24 ore. La vicenda ha avuto inizio quando, nella giornata di ieri, i due sono statidalla Polizia Stradale nei pressi del casello di Arezzo, mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio. Durante il controllo, gli agenti della stazione di Battifolle hanno scoperto all’interno del veicolo un bottino di preziosi dal valore stimato di, di cui i due non sono stati in grado di fornire una giustificazione sulla provenienza. Questa mattina, l’arresto è stato convalidato. Successivamente, il giudice di pace ha emesso un decreto di espulsione per entrambi, con uno di loro assistito dall’avvocato Simona Chiarini. Si è inoltre scoperto che uno dei giovani si trovava in Italia con un visto turistico di 90 giorni, ormai scaduto.