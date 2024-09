Come mamma Heather Parisi Jacqueline Luna Di Giacomo l’annuncio sul figlio in arrivo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Die Ultimo presto genitori, dopo mesi di silenzioha parlato. La futura nonna, che mai fino a domenica ha speso una parola sull’argomento figlia e nipotino innonostante i messaggi, anche feroci, dei follower, è tornata in Italia ed è stata ospite di Silvia Toffanin. A Verissimo ha dichiarato di essere molto felice di diventare nonna. E anche non le dispiacerebbe un pranzo con le sue figlie,appunto e Rebecca Manenti. Anche con quest’ultima non scorre buon sangueil pubblico ha capito lo scorso anno, dopo l’intervista dell’ex showgirl a Belve. Insomma, il non-rapporto tra le tre è ben noto ma con l’intervista a Verissimoè sembrata aprirsi alla pace. Leggi anche: “Sono ricoverata in ospedale”.