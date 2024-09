Si accendono i riflettori su Umbria Cinema Festival

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Sisuche, giunto alla IV edizione dopo il successo ottenuto, si annovera tra ipiù importanti in Italia. Dal 13 al 15 settembre a Todi,arriveranno personaggi di primo piano, come Valeria Golino , Margherita Buy, Claudia Gerini , Carlo Verdone,. Max Giusti, Emanuela Fanelli, Paolo Calabresi e Luca Barbarossa.. Direttore artistico, uno dei nostri più grandi registi, Paolo Genovese. “In concorso 12 film , spiega il regista,, “sarà un'edizione ricca di ospiti , ma il cuore delrimane l'incontro con il pubblico. I film gareggeranno per i sei premi:: Miglior film , Miglior attore, Migliore attrice, Migliore opera prims. “ Il programma inzia la sera del 13 alle ore 21 con la consegna del premio Gigi Proietti a Margherita Buy, e il premio citta di Todi a Emanuela Fanelli.