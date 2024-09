Provinciali il centrodestra si spacca La Lega fa la lista autonoma | | FdI ha posto veti sui nostri nomi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilsisulle liste per ledi secondo livello, non la più strabiliante delle poste in palio, e volano anche parole politicamente grosse dellaverso l’on. Alice Buonguerrieri, coordinatrice provinciale di FdI. La notizia è che alle elezionidi secondo livello, cioè con al voto i sindaci e i consiglieri comunali e non i cittadini, che si terranno il 29 settembre prossimo, ilavrà due liste. Ce ne sarà una delladistinta da quella di Fratelli d’Italia e Forza Italia. "Da tempo avevamo stretto l’accordo come si fa tra alleati – fornisce la sua versione Jacopo Morrone, segretario dellaRomagna – di presentare unaunica. All’ultimo minuto, purtroppo, la colAlice Buonguerrieri si è impuntata suiindicati dallasostenendo che non le erano graditi.