L’allarme degli Usa | La Russia ha ricevuto missili balistici dall’Iran presto li userà contro l’Ucraina

(Di martedì 10 settembre 2024) «Laha». È questo il nuovo sviluppo della guerra tra Ucraina eche allarma gli Stati Uniti. Secondo l’intelligence statunitense Mosca avrebbeuna nuova consegna di rifornimenti militari da Teheran e avrebbe intenzione di usarli «nelle prossime settimane». Anche come risposta all’attacco ucraino con sciami di droni che ha coinvolto diverse regioni russe. Il Segretario di Stato Antony Blinken, in visita oggi a Londra, ha ribadito con fermezza la posizione statunitense e ha annunciato un giro di vite per il regime di Teheran:saranno poste nuove sanzioni. Alle parole di Blinken si è accodato il suo omologo britannico David Lammy: «Siamo gli alleati più stretti», che ha anche aggiunto, «per questo sono felice di annunciare che compiremo un viaggio insieme per testimoniare il nostro impegno comune al fianco del».