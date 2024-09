I mercenari 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024) I2: trama, cast e streaming delsu1 Stasera, martedì 10 settembre 2024, alle ore 21,20 su1 va in onda I2 (The Expendables 2) è undel 2012 diretto da Simon West. La pellicola, secondo capitolo della serie e sequel de I– The Expendables (2010), segna il ritorno alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger, dopo sette anni rispettivamente da The Cutter – Il trafficante di diamanti e The Kid & I. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.