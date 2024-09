Galleria d’Arte Moderna allagata Museo chiuso allarme dei sindacati Il Comune assicura | riaprirà giovedì

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) La(Gam) di via Palestro è stata chiusa temporaneamente a causa delle infiltrazioni d’acqua causate dalla forte piogge die domenica scorse. Ilconta di poter riaprire il, dopo i necessari interventi. I primi a lanciare l’sono stati i Rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza (Rsl) del, che ieri hanno inviato una lettera a chi di dovere in cui si legge: "Ci risulta che con le forti piogge di questi giorni è statoil secondo piano a seguito di allagamento e sembrerebbe che il problema sia l’ammaloramento dei lucernari e del tetto". Tema non nuovo, tanto che Rsl ricorda che "il problema delle infiltrazioni è riportato anche nell’ultimo report a seguito del sopralluogo effettuato in data 29 gennaio 2024.