Ciclismo al via gli Europei Strada 2024 | Jonathan Milan guida la spedizione italiana

(Di martedì 10 settembre 2024) Tutto pronto per i Campionati, in programma dall’11 al 15 settembre nel Limburgo. Tanta Italia ai nastri di partenza, con l’obiettivo di ripetere gli ottimi risultati dello scorso anno e confermarsi al vertice del medagliere. A difendere i colori azzurri ci saranno velocisti del calibro di, Elisa Balsamo e Chiara Consonni, ma non manca la concorrenza. Ai nastri di partenza della prova suElite, per esempio, ci saranno corridori come i belgi Tim Merlier e Jasper Philipsen, ma anche degli ex campioni continentali come il francese Cristophe Laporte o il norvegese Alexander Kristoff, ma anche l’azzurro Matteo Trentin, oltre ovviamente all’olandese Mathieu Van der Poel. Nella cronometro, invece, l’Italia punta su Edoardo Affini e Mattia Cattaneo, reduce dall’impegno della Vuelta.