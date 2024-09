Calcio femminile serie C Ravenna Women partenza da incubo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Non è stato certamente il debutto che la squadra e la società sognavano per la prima volta inC, seppur reduci dalla dolorosa retrocessione dalla categoria superiore. Il 4-0 delal passivo, rimediato allo storico stadio Comunale Garotti di Jesi contro la Jesina Aurora non induce proprio all’ottimismo. Anche se si sapeva che le prime giornate sarebbero state complicate, vista anche la definizione tardiva della nuova proprietà. Anzi, di fatto, non è stato ancora eletto il nuovo presidente del sodalizio giallorosso: ma se non altro la squadra si è presentata a Jesi e ha disputato la sua onesta gara, anzi, nel secondo tempo in più di una circostanza ha sfiorato il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Sono stati due i gol per tempo subiti dalle giallorosse: una delle migliori in campo, Elisabetta Fiorella, ha sbloccato il risultato per le padrone di casa.