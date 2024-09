Agenti allontanati da Palazzo Chigi è scontro Meloni-polizia | Mai successo prima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Si è aperto un vero e proprio caso, tra Giorgiae glidi. Con questi ultimi che hanno sottolineato di essere statidagli uffici della premier a: la leader di Fratelli d’Italia, questa la ricostruzione dei militari, avrebbe espresso il desiderio di avere sul piano soltanto la scorta e nessun altro uomo. Un passaggio che la presidente del Consiglio ha smentito, negando qualsiasi scelta in merito. Con il sindacato diSilp Cgil che ha però confermato l’accaduto. Leggi anche: Jannik Sinner prosciolto dalle accuse di doping ma non è definitivo: il caso delle carte in mano alla Wada A dare pernotizia della vicenda era stata la Stampa: “Via ladallo spazio adiacente la stanza della presidenza del Consiglio, al primo piano.