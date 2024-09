Coppa Emilia di 2ª categoria e Memorial Presidenti La Borzanese recupera tre volte ma poi cade

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ben 6 gare su 16 finite ai rigori fra Seconda e Terza. Nella, non riesce a staccare il pass la, capace dire treil parziale contro la Casalgrandese che poi esulta ai rigori. Ospiti avanti coi contropiedi finalizzati da Nuozzi e De Bonis, poi double del fantasista locale Sana sempre dal dischetto, quindi nuovo scatto del puntero ospite Giberti cui risponde l’incornata a tempo scaduto di Farris. Roulette fortunata per il Celtic Cavriago che si aggiudica la sfida fra neo-retrocesse contro il Carpineti: doppio scatto biancoverde con gli acuti di Boretti e Grasselli annullati dal fantasista Zannoni e dal terzino Croci. Secondo tris per lo United Albinea che liquida alla distanza il Real Casina: sblocca nella prima frazione una punizione dello specialista Bonacini che, anche grazie ad una deviazione, s’insacca nel sette.