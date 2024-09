Caso Pierina spunta la maglietta da lavoro di Louis L’ha indossata la sera del delitto?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Rimini, 9 settembre 2024 – E' in corso a Bologna, davanti al tribunale del Riesame, l'udienza a carico diDassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio in quanto unico indagato per l'omicidio diPaganelli. Presenti il sostituto procuratore, Daniele Paci, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, diretta dal commissario capo Marco Masia, e i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che si sono avvalsi della consulenza della criminologa Roberta Bruzzone. La questione da dirimere riguarda le esigenze cautelari che hanno portato all'incarcerazione di Dassilva. La Procura di Rimini sarebbe ora in possesso di nuovi elementi. A cominciare da unadaappartenente proprio a Dassilva e che, secondo la tesi degli inquirenti, sarebbe statalain cui è stato commesso il