Mezzo secolo di Medioevo Montopoli celebra la sua storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Ieri è stato presentato libro curato dalla Pro Loco ed edito da Pacini editore perre i primi 50 anni della rievocazione storicaalla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un momento per ripercorrere le tappe di un evento diventato un appuntamento fisso nel calendario delle cerimonie storiche regionali. A fare gli onori di casa il vicepresidente della Pro Loco Tommaso Salvador. Il governatore Giani ha ricordato il sindaco diBianco Bianchi con cui l’evento è nato e ha posto l’accento sull’importanza del piccolo borgo del cuoio per laregionale. "Dentroc’è una comunità coesa – ha detto la sindaca Linda Vanni – per una festa che è molto più di una festa. Grazie a tutti i volontari e a tutte le volontarie che rendonoe quindistessa una grande bellezza.