La foto di Reggio e il dialogo possibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Arminio La grana della voce, la chiamava Roland Barthes. Diceva, in sostanza, che certe voci non sono belle se non hanno all’interno qualche ruvidità o imperfezione, indice della materia che le rende autentiche. Ecco: i fischi – più rumorosi che numerosi – della platea alla Festa dell’Unità diEmilia, mentre il commissario Ue uscente Paolo Gentiloni parlava del campo larghissimo, in fondo altro non sono che una grana nelle voci che affannosamente stanno cercando di accordarsi per ricomporre il coro del centrosinistra. Un coro da sempre complicatissimo, sia ben chiaro, ’ché il gruppo è da sempre litigioso ed eterogeneo. Va dagli ex comunisti – ormai pochi anche alle feste del partitone – agli ex berlusconiani confluiti in Azione. È un gruppone che così ampio non lo si vedeva dai tempi di Romano Prodi.