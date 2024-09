Francia Griezmann | Dà fastidio cambiare ruolo ma decisioni tattiche vanno rispettate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Ci sono stati molti cambiamenti di posizione e a livello tattico. Mi ero preparato con l’Atlético per essere in buona forma fisica per gli Europei. Non mi è piaciutocontro Polonia e Spagna ma mi ha datonon giocare. Leanche se dànon giocare in competizioni del genere. La posizione in cui mi trovo meglio è al centro dietro la punta. Lì posso svariare e giocare con più libertà”. Queste le parole di Antoine, che è tornato a parlare di Euro 2024 dopo l’eliminazione con la Spagna in semifinale.: “Dà, ma” SportFace.