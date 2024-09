Centro Pegaso Prevenzione dentale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) In estate, si sa, viene preso tutto un po’ più con leggerezza, compresa anche ladella salute orale. Adesso che le scuole stanno per riaprire e che i ragazzi tornano alla quotidianità un passo da fare è anche quello di monitorare questo aspetto. E’ importante, dunque, pianificare una visita di controllo preventiva dal dentista per i bambini e i ragazzi: per settembre ilodontoiatrico, parte del Gruppo Denti e Salute, organizza il mese dellaper i più piccoli.