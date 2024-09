Torna la festa della Rificolona l’origine dell’antica tradizione fiorentina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Firenze, 7 settembre 2024 - Laè una delle più antiche e sentite tradizioni fiorentine, celebrata ogni anno il 7 settembre. Coinvolge tutta la città, ma principalmente la Basilica e piazzaSantissima Annunziata. È in questa piazza, infatti, che si davano appuntamento i contadini dei dintorni, che scendevano in città durante la notte, per arrivare in tempo e vendere la loro merce alla fierucola il giornoreligiosa, l’8 settembre, natività di Maria. Portavano lanterne per illuminare il cammino e le donne, cariche di ceste e panieri, erano oggetto delle battute di scherno irriverente dei “fiorentini” più giovani. Sembra che la parola “fierucola” fu adattata proprio per prenderle in giro, fino a trasformarla in “fierucolona”, “fieruculona”, fino ad arrivare a “”. Di qui il nome delle lanterne, protagoniste