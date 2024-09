Restauro castello Belforte Al via il nuovo bando | Si rilancia la struttura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Prosegue il percorso dideldia Varese. Dopo le opere svolte per la prima messa in sicurezza, i rilievi eseguiti e gli interventi di bonifica, il Comune ha pubblicato ilper aggiudicare il servizio di progettazione di fattibilità tecnica, economica ed esecutiva per i lavori didel bene. "Con questo- commenta il sindaco Davide Galimberti - si mira a rendere lavisitabile e accessibile, ad esempio permettendo dei percorsi visita tra le mura esistenti, valorizzando gli spazi al pianterreno e creando un punto di accoglienza riscaldato per i visitatori. Questo consentirà poi in una seconda fase di sviluppare delle proposte di fruizione a cui destinare il complesso, cogliendo le opportunità di ulteriori future risorse anche attraverso la partecipazione a bandi europei, statali o regionali".