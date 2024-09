Mobilità piano Marche | Alta velocità Guinza e porto di Ancona Così cambierà tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Ascoli, 7 settembre 2024 – Mentre il sole diventa meno incisivo si accendono i microfoni sul palco installato nel chiostro di San Francesco, ad Ascoli Piceno. Si illumina il maxischermo sullo sfondo: ‘4 anni di buongoverno, lecrescono, Festa tricolore’ si legge sopra al logo del partito di Fratelli d’Italia. Si è concluso infatti il secondo giorno della convention regionale che domani chiude gli incontri con l’intervento degli europarlamentari Sberna e Ciccioli e del presidente della Regione Francesco Acquaroli. In programma c’era anche il neo-dimesso Sangiuliano. Tre giorni di discorsi, esempi e dati, esposti al pubblico ascolano, e non solo, seduto in platea. Ospite d’onore della seconda serata è stato il vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, preceduto dall’assessore regionale Francesco Baldelli. Tema del panel ‘nuove direzioni per le’.