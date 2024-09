L’isola che c’è | il fascino antico di Pellestrina perla della Laguna Veneta

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 7 settembre 2024) Life&People.it “Seconda stella a destra, questo è il cammino/E poi dritto fino al mattino/Poi la strada la trovi da te/Porta alche non c’è.” Cantava con toni sognanti Edoardo Bennato negli anni ‘80.di, invece, c’è per davvero, una piacevole sorpresa racchiusa tra il Mare Adriatico e la, meta alternativa alla celebre Venezia. Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, culla di tradizioni e mestieri antichi. Un luogo dove il respiro riprende a farsi ampio, innanzi a spazi di bellezza pieni di silenzio: c’è quiete, senza tempo, sembra quasi stare dentro una poesia e poetico è il percorso per arrivarci, su quest’isola remota e quieta. Il percorsore versoLa poesia inizia dalla terraferma: auto a terra e un viaggio via acqua per raggiungere questa piccolaincastrata tra Chioggia e il Lido di Venezia.