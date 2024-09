Gigafactory il ministro Urso convoca la riunione | Non possiamo perdere risorse Pnrr

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 7 settembre 2024) Ildelle Imprese e del Made in Italy Adolfostringe sulla. “C’è un incontro nei prossimi giorni in cui ci aspettiamo delle comunicazioni chiare da parte dell’azienda sulle modalità, le tempistiche, le tecnologie, anche perché abbiamo destinato a questo progetto delle importantidelche devono essere impiegate assolutamente nei tempi e nelle modalità previste da questa misura europea” ha detto a margine del Forum Teha. “C’è bisogno assoluto di chiarezza perché altrimenti dovremmo destinare questead altri investimenti non potendo correre il rischio di perderle” ha aggiunto. Ilhato per il 17 settembre alle 11 unaper avere aggiornamenti da Automotive Cells Company (Acc), la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.