Festival del Cinema Venezia | il fascino eterno del total black

(Di sabato 7 settembre 2024) Life&People.it Il sentimento della fine è ciò regala un senso a tutto. E in virtù di tale consapevolezza, si avanza la pretesa di rendereogni singolo istante, dando movimento a quella battaglia che è la vita. Un momento fugace chiuso tra la certezza della fine e il desiderio di infinito. Lo stesso sentimento ossimorico che ha accompagnato i look decima serata deldeldi, che si appresta al gran finale. Dopo giorni di effervescente entusiasmo, tra il luccichio delle star di Hollywood e il grandecome superficie riflettente della contemporaneità, l’81esima edizione della Mostra deldisi appresta al suo tramonto, sancito dalla cerimonia finale in cui verranno svelati i vincitori della kermesse e il Leone d’oro al miglior film.