Appalti e commercio lotta al crimine Potenziato il ’Protocollo di legalità’

(Di sabato 7 settembre 2024) Un patto tra il Comune tifernate e la Prefettura di Perugia per combattere di più e meglio la criminalità ed i suoi innumerevoli tentacoli. E’ stato rinnovato ieri mattina con la firma del sindaco Luca Secondi e del prefetto Armando Gradone in calce al "Protocollo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale". Stipulato il 27 Giugno 2016 e successivamente rinnovato ogni due anni, il protocollo definisce azioni, controlli e monitoraggio a tutela della legalità deglipubblici, delle attività nel campo dell’edilizia, dell’urbanistica, sicurezza sul lavoro, dele del contrasto all’immigrazione irregolare. Tra le misure indicate l’estensione delle più rigorose cautele antimafia.