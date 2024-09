Sospetto inquinamento dell’acqua famiglie stremate | analisi finali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Potrebbe finire nelle prossime ore l'odissea per una decina didi Avellino che in via Manlio Rossi Doria dal 7 agosto scorso non possono utilizzare l'acqua per uso potabile. Sulla scorta delle segnalazioni degli stessi residenti, l'Alto Calore avviò una serie di test per verificare la eventuale presenza di batteri: a scopo precauzionale, il sindaco Laura Nargi emise l'ordinanza di divieto. Sono in corso ennesimi e forse definitivi test da parte dei tecnici del Consorzio e del Dipartimento di prevenzione della Asl, i cui risultati dovrebbero essere resi noti domani. Sulla scorta delle precedenti, dovrebbe essere confermata la potabilità che, una volta ufficialmente dichiarata, farebbe decadere l'ordinanza sindacale.