Oltre la farsa il caso Sangiuliano-Boccia mostra qualcosa di inquietante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Del puffetto infoiato, aggrappato alla gigantessa sbranatrice Maria Rosariaè stato detto tutto e di più. Tanto che perfino un mieloso cardinale di curia come Paolo Mieli si è fatto contagiare dal richiamo del pecoreccio a doppio senso, giocando sul fatto che la vistosa biondona in carriera, furibonda per le promesse non mantenute dal marinaretto ministeriale Gennynonostante presumibili meriti d’alcova, risulta nativa di Pompei. Battuta da darsi di gomito con gli amici al bar.