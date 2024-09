Maltempo oggi tregua dopo allerta meteo ma pioggia in agguato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) (Adnkronos) – Torna il caldo, anche se non afoso, e la pia concede unai nubifragi da Nord – con Milano protagonista – al Centro, con la bomba d’acqua mattutina su Roma. Ildelle ultime ore allenta la presa el’torna il sole, venerdì 6 settembre, su buona parte dell’Italia con un rialzo delle temperature che rimangono estive in particolare al Sud. La coda della prima burrasca di settembre può lasciare il segno su Friuli Venezia Giulia e Liguria di Levante. Al Centro, ombrelli a portata di mano in Alta Toscana e sulle regioni adriatiche.