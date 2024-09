LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | pre-qualifiche alle 15 00 Bagnaia in cerca di risposte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Una notizia è arrivata dal box Honda. Niente prove libere e pre-per Joan Mir: il pilota della squadra giapponese ha la gastroenterite e resterà a riposo nella giornata odierna. Le sue condizioni saranno poi rivalutate nel corso del pomeriggio, per capire se riuscirà a tornare in sella sabato mattina per lee la Sprint Race del GP di Sane della Riviera di Rimini. Due to continued intense gastroenteritis, @JoanMirOfficial will sit out today’s action at the #SanGP to continue recovering. His condition will be assessed again later. Wishing Joan a speedy recovery. — Repsol Honda Team (@HRC) September 6,14.42 Pecco, con la spalla dolorante soprattutto, ha deciso di gestire le proprie energie, con la speranza di mettere insieme tutto quello che deve nel turno d15.00. 14.