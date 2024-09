La Talpa | Diletta Leotta pubblica il primo spoiler della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 6 settembre 2024) La quartade Lasta per diventare realtà. Il reality, secondo le indiscrezioni, sarebbe già in fase di registrazione e, proprio qualche ora fa, ha fatto il: ha mostrato il nuovo logo. Un vero e proprio rebrending con tanto di slogan in lingua inglese, ovvero Who Is The Mole? / Chi è La? Il nuovo logo non è l’unica novitàquarta. Per la prima volta il reality sarà infatti registrato, sarà girato in una location segreta in Italia e soprattutto non avrà alcuno studio televisivo e televoto. Sarà tutto in loco, Temptation Island style. Nel cast annunciato da DavideMaggio.t tempo fa, come sappiamo, ci sono la conduttrice e veejay Lucilla Agosti, l’ex Iena Marco Berry, l’ex maestra di ballo di Amici, Veronica Peparini, l’ex velina bionda e ora opinionista fissa di Pomeriggio 5, Ludovica Frasca e l’ex Madre Natura Orian Ichaki.