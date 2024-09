Giuli ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Questa sera, al Palazzo del Quirinale, ha prestato giuramentodel, Sergio Mattarella, il Ministrocultura, Sig. Alessandro. Erano presenti, in qualità di testimoni, il Segretario GeneralePresidenza, Dott. Ugo Zampetti, e il Consigliere Militare del, Generale Gianni Candotti. Erano presenti ildel Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, on. Alfredo Mantovano. E' quanto si legge in una nota del Quirinale.