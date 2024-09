Fine estate | iCare presente a Solopaca Montesarchio e Sant’Agata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiE’ stato un tempo eccezionale e straordinario questo estivo per la cooperativa sociale di comunità, ricco di iniziative e di segni, ma soprattutto, come sempre, ricco di volti, di sogni e di storie. Dopo gli intensi festeggiamenti per il primo compleanno del MILAMuseo Itinerante dei Luoghi Alfonsiani ade’ Goti e la conclusione delle attività della seconda edizione dei Summer Labs 2024 per bambini e ragazzi a Cerreto Sannita,non è andata affatto in vacanza, anzi si è fatta ancora più bella. Bella, spaziosa, comoda e funzionale come la cucina per la nostra casa-rifugio per donne e minori vittime di violenza, Casa delle Donne, sviluppata grazie ad una campagna di raccolta fondi.