Stellantis un agosto drammatico | sprofondano le vendite ecco cosa c' è dietro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Brutta frenata, quella di, per le immatricolazioni d'auto. Nel mese che siamo appena messi alle spalle secondo il ministero dei Trasporti, nella Penisola sono state immatricolate soltanto 69.121 vetture. Rispetto a dodici mesi fa il calo è davvero vistoso: -13,4 per cento. In più a metterci il carico è stata anche la fine dell'effetto incentivi, che aveva portato le immatricolazioni a crescere del 15% a giugno e del 4,7% nel mese di luglio. Un effetto è completamente sparito. E che si è fatto sentire. Il risultato dei primi otto mesi di quest'anno per ora resta comunque positivo, a quota 1.080.447 (+3,8% sul 2023), ma se si paragona con i dati del 2019 (pre Covid) si registra una diminuzione del 18,5 per cento. A sottolinearlo è il Centro Studi Promotor.