La denuncia dell’Anpi | Il raduno di CasaPound e il clima d’intimidazione Slitta il corteo antifascista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Le minacce giunte attraverso i social al giornalista de La Stampa Andrea Joly aggredito a Torino lo scorso 20 luglio da esponenti die una lettera anonima giunta alla nostra sezione Anpi con la quale siamo stati messi in guardia dalla possibile presenza in Maremma di esponenti di gruppi neofascisti che potrebbero avere anche la disponibilità di armi, ci hanno consigliato di rivedere il programma della festa che si sarebbe dovuta svolgere da venerdì a domenica, mantenendo la giornata inaugurale ma rinviando ilprevisto per domenica. Quello lo faremo quando potrà essere presente anche Joly".