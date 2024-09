Asllani verso la definitiva consacrazione! Vicina la prima titolarità?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Kristjanè chiamato allain questa stagione con la maglia dell’Inter. Lo richiede Simone Inzaghi, lo richiede il ruolo sempre più centrale che avrà nella rosa. POSIZIONE – Se al primo anno si poteva giustificare per il poco spazio ricevuto (appena 5 partite da titolare in campionato), al secondo invece Kristjanha ricevuto i primi giudizi del mondo Inter. Nella passata stagione senza la presenza ingombrante di Marcelo Brozovic l’albanese ha avuto maggiore fiducia da Simone Inzaghi e in molte occasioni l’ha saputa sfruttare. Ha trovato il suo primo gol contro il Genoa a San Siro in maglia nerazzurra ed ha garantito ottime prestazioni nei momenti di difficoltà.