Odiano gli Usa e strizzano l’occhio a Mosca in nome dell’Islam | 15 arresti tra i nazionalisti dell’Unione giovanile della Turchia

(Di martedì 3 settembre 2024) “I soldati americani che portano sulle loro mani il sangue dei nostri soldati e di migliaia di palestinesi non possono sporcare il nostro paese. Ogni volta che metterete piede in queste terre, vi incontreremo nel modo che meritate”. L’ennesimo corto circuito di un Paese aderente alla Nato, che nelle strade vede cortei in cui si grida “Yankee go home”, viene proposto dall’azione dimostrativa di due giorni fa, firmata dall’Unione(Tgs). Una organizzazione che fa riferimento al partito Vatan Partisi e le sue posizioni ultra nazionaliste, e strizza piùche a Washington. Il fatto di cronaca: alcuni marinai americani erano sbarcati a Smirne dopo aver effettuato nei giorni precedenti una esercitazione congiunta con la Marina Militare di Ankara.