Bonus psicologo 2025 confermato in Manovra ma con poche risorse | stanziamento da 10 milioni

(Di martedì 3 settembre 2024) Il governo guidato da Giorgia Meloni lavora allae fonti della maggioranza rivelano che l’esecutivo sarebbe intenzionato a rifinanziare ilnel nuovo anno con la stessa somma già stanziata nel 2024, ovvero 10di euro. Il, lo si ricorda, prevede il sostegno economico per le spese relative a sessioni di psicoterapia ed è stato introdotto nel 2022 per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà legate alla pandemia e alla successiva crisi economica. Dopo diversi rinnovi, la Legge di Bilancio 2024 lo ha reso strutturale., le somme La decisione del governo di lasciare invariata la copertura dela 10di euro porta con se diversi perplessità. La cifra, come detto, è la stessa che era stata prevista nel 2024 e che si era rivelata essere insufficiente.