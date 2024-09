Silvio il cane è accreditato al Festival di Venezia? Sì tanto ci vanno cani e porci | Fedez arriva sul red carpet e il papà fa ironia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un redricco di stelle, quello che sta affollando la splendida laguna diin questi giorni. E a farla da padrone, oltre al cinema, sono i vip che ogni girno si prendono i flash dei fotografi e l’entusiasmo delle migliaia di fan presenti. Dopo Angelina Jolie, Nicole Kidman e l’affiatatissima coppia composta da Brad Pitt e George Clooney, sonoti aanche personalità del mondo dello sport, della musica e della televisione come Paola Egonu, Gianmarco Tamberi, Victoria de Angelis, Miriam Leone. Ma anche influencer del calibro di Giulia de Lellis, Giulia Salemi e Valentina Ferragni. Tra i vip presenti non poteva di certo mancare, che èto alla Mostra del Cinema diproprio nelle ultime ore. E, come sempre, ha fatto parlare di sé.