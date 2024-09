Sanremo 2025 ecco chi è la famosa conduttrice che Carlo Conti vorrebbe con sé al Festival

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Mancano solo pochi mesi all’inizio della nuova edizione deldi, che andrà in onda a metà febbraio, con la conduzione di, che torna al timone della kermesse musicale dopo ben cinque anni, in cui questo ruolo era stato affidato ad Amadeus. Nelle scorse settimane è stato reso noto il regolamento ufficiale dell’edizioneed è stato subito chiaro cheha in progetto di realizzare unnuovo, che si distacchi da quello proposto da Amadeus negli ultimi anni, a cominciare dalle nuove proposte. Se Amadeus, infatti, aveva deciso di dare vita a due gironi distinti,ha invece optato per un ritorno alle origini con i giovani che si esibiranno parallelamente ai big nel corso delle cinque serate in programma.