Roma | Quattro georgiani fermati per furto e resistenza

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) La Polizia arresta due persone e ne denuncia altre due dopo un inseguimento e perquisizioni in via Tiburtina. La Polizia diha fermatocittadinidopo un inseguimento avvenuto in via Tiburtina. L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’elevata velocità con cui due uomini, di 40 e 41 anni, percorrevano la strada. Dopo un breve pedinamento, i due sono stati bloccati presso la loro abitazione, dove è stata necessaria una colluttazione per fermarli. Durante la perquisizione, è stato rinvenuto un grammo di cocaina. Successivamente, la Polizia ha esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione, dove sono stati trovati altri due connazionali di 44 e 47 anni. Uno di questi ha tentato di aggredire gli agenti con un paio di forbici, mentre l’altro ha cercato di fuggire, venendo prontamente bloccato.