Nuoto messe di medaglie dell’Italia nel day-5 delle Paralimpiadi | Barlaam Bicelli e Ghiretti d’oro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quinta giornata di Finali alla Paris La Defense Arena, la casa dela queste2024. L’Italia ha proseguito nell’arricchimento del propriore. La compagine tricolore ha portato il complessivo in vasca a 7 ori, 4 argenti e 10 bronzi. Sono stati ben sei i podi odierni (3 ori e 3 bronzi) a essere centrati dalla squadra allenata da Riccardo Vernole. Prima gara e subito oro per il Bel Paese. Federicosi è reso protagonista di una prestazione strepitosa nei 400 stile libero S7, toccando per primo a sorpresa in 4:38.70, davanti all’ucraino Andrii Trusov (4:40.17) e a Inaki Basiloff (4:40.27). Nella medesima prova al femminile Giulia Terzi ha compiuta un’impresa: prendersi una medaglia a sei mesi dal parto.